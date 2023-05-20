Країни G7 закликали Китай натиснути на росію, щоб вона вивела війська з України [ Редагувати ]
Країни Групи семи (G7) закликали Китай чинити тиск на росію з метою припинення бойових дій та виведення російських військ з України. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7 на саміті у Хіросімі.
Ми закликаємо Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила свою військову агресію і негайно, повністю та беззастережно вивела свої війська з України.
Крім цього, країни "сімки" закликали Пекін "підтримати всеосяжний, справедливий і міцний світ, заснований на територіальній цілісності, принципах та цілях Статуту ООН, у тому числі через прямий діалог з Україною".
Також G7 закликала Іран не надавати росії військову допомогу і не передавати озброєння.
Іран повинен припинити підтримку агресивної війни проти України.
З аналогічним закликом країни G7 зверталися до КНР у червні 2022 року. Вашингтон стверджував, що китайська армія підтримує рф, і разом вони зацікавлені в тому, "щоб підривати позиції США та Заходу". У лютому 2023-го МЗС Китаю представило мирний план щодо України з 12 пунктів. Держдеп поставився до нього скептично.
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