У МОЗ є сім пілотних проектів по телемедичних рішеннях в умовах війни - Каракевич (відео) [ Редагувати ]
Навіть попри війну, електронні рішення все ширше використовуються як у цивільній, так і військовій медицині. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Цивільна медицина впродовж останніх п'яти років активно розвивається. У нас є велика електронна система охорони здоровя, де ведеться електронна медична картка пацієнта. І цей досвід зараз хочемо імплементувати і у військові й медицині.
Перш за все, щоб дані про пацієнта, про військовослужбовця зберігалися в захищеному електронному вигляді, і доступ до них мав лікар. Щоб не потрібно було возити паперові документи з одного місця в інше.
І так само це питання електронного документообігу, над яким ми зараз працюємо з колегами з Міноборони, щоб власне не перевозити документи в папері, а щоб був документообіг в електронному вигляді між військовими частинами, між ВЛК і між закладами охорони здоровя.
І ще одно нововведення по якому ми рухаємось - це є електронні черги. Зараз вони в пілотному режимі уже розгорнуті. І до кінця травня плануємо повністю охопити всі гарнізонні ВЛК електронними чергами.
Через війну та бойові дії в Україні все ширше використовується телемедицина, коли пацієнт може отримувати дистанційну консультацію від лікаря.
Телемедицина - це світовий тренд, її актуальність почалася ще з початку СОВІД-19. І зараз в умовах війни це також надто актуально, тому що там де є ускладнений доступ саме до медичної допомоги, мед працівника, якраз телемедичні рішення допомагають у тому числі мінімізувати або спростити певний доступ до спілкування чи огляду медичного працівника тощо.
Телемедицина має кілька напрямів. Перший напрям - це телеконсультування. Якщо є обладнання, медичний працівник може віддалено спостерігати за медичними даними пацієнта. І відповідно, він може дистанційно оцінити певні показники і надати рекомендації щодо лікування.
Якщо говорити по напрямках, по яким ми зараз рухаємося, то у нас є 7 пілотних проектів по телемедичних рішеннях в умовах війни. Це є консультування по вибухо-вогнепальних пораненнях, по опікових травмах, це є телереабілітація, це навіть є дистанційне спостереження за вагітними і за станом показника плоду дитини. Тобто напрями досить широкі, і цей телемедичний напрям активно розвивається в Україні.
...Є певні випадки, коли потрібен фізичний огляд пацієнта, не завжди це можна дистанційно зробити, але коли є нескладі випадки, пацієнта можна дистанційно супроводжувати. Інколи найпростіші речі можна родити з допомогою звичайних гаджетів, там де більш складні - потрібно телемедичне обладнення.
Цифровізація - це про срощення роботи і автоматитзацію певних процесів. Але знову ж таки - це білше інструмент, щоб спростити роботу мекдичного працівника, а не замінити його.
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