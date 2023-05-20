Навіть попри війну, електронні рішення все ширше використовуються як у цивільній, так і військовій медицині. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Цивільна медицина впродовж останніх п'яти років активно розвивається. У нас є велика електронна система охорони здоровя, де ведеться електронна медична картка пацієнта. І цей досвід зараз хочемо імплементувати і у військові й медицині. Перш за все, щоб дані про пацієнта, про військовослужбовця зберігалися в захищеному електронному вигляді, і доступ до них мав лікар. Щоб не потрібно було возити паперові документи з одного місця в інше. І так само це питання електронного документообігу, над яким ми зараз працюємо з колегами з Міноборони, щоб власне не перевозити документи в папері, а щоб був документообіг в електронному вигляді між військовими частинами, між ВЛК і між закладами охорони здоровя. І ще одно нововведення по якому ми рухаємось - це є електронні черги. Зараз вони в пілотному режимі уже розгорнуті. І до кінця травня плануємо повністю охопити всі гарнізонні ВЛК електронними чергами.

Через війну та бойові дії в Україні все ширше використовується телемедицина, коли пацієнт може отримувати дистанційну консультацію від лікаря.