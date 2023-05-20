У Броварах пройшов благодійний забіг на честь захисників Маріуполя (відео) [ Редагувати ]
365 днів невідомості. Рік тому захисники Маріуполя виконали наказ командування і залишили територію комбінату "Азовсталь". Сотні бійців досі у російському полоні. У місті Бровари на Київщині влаштувавши благодійний забіг, аби висловити підтримку полоненим і закликати світ сприяти визволенню наших героїв. Чим іще корисний мінімарафон? Євген Бригар - розповість.
Від самого ранку центральну вулицю Броварів заповнюють люди.
І дорослі, і малі... Всі вони - учасники сьогоднішнього забігу. Захід присвячено подвигу українських титанів, які торік майже три місяці тримали оборону на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі.
Юрій, учасник забігу:
Це єдність українського народу, це допомога нашим захисникам, це залучення до нашої майбутньої перемоги.
Під час забігу організатори та учасники збирають кошти на бокси допомоги, які надають українським героям при поверненні з ворожого полону.
Дар'я Демешок, волонтерка:
Це бокси, в яких є речі першої необхідності. Це одяг, якісь медичні засоби. Коли людина виходить звідти, вона має одітись в чисте, одітись в зручне, якщо потрібно - тепле. І відчувати себе справді вдома.
Рідні військовополонених теж долучилися до забігу. Галина не бачила сина півтора року.
Галина, мати військовополоненого:
17 травня син написав повідомлення: "Мамуль, все буде добре. Передай іншим батькам, шо з нами все гаразд, пропадемо на деякий час - 2-3 місяці". Вже рік, рік пекла.
Через пекло російського полону пройшов офіцер управління бригади "Азов" із позивним "Дипломат". Він на власному досвіді знає, що навіть у полоні відчувається потужна підтримка українців.
Позивний "Дипломат", офіцер управління бригади "Азов" НГУ України:
Ми тримаємося, бо ми віримо, що ми реально потрібні Україні. Хто б з тієї сторони не казав, що ви там не потрібні, про вас забули. Всі стовідсотково знають, що це не так.
Олена днями отримала щасливу звістку - син повернувся додому!
Олена, учасниця забігу:
Я вірю щиро, що розголос і підтримка якось вплинуть на пришвидшення повернення всіх героїв!
Незабаром до України повернуться всі наші герої - переконані учасники забігу! Вірять - кожен захід, де нагадують про досі полонених захисників "Азовсталі", наближає день, коли вони знову побачать своїх дітей та чоловіків.
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