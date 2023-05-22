Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: на станції блекаут [ Редагувати ]
Черговий блекаут на ЗАЕС: рашисти всьоме ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу. Про це повідомляє "Енергоатом".
Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС. Вже всьоме з початку окупації рашистськими терористами української станції (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту.
Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався.
В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.
Подальша окупація ЗАЕС росією, панування на ній нелегітимного непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе жодної відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм росії має негайно зупинитись, а загарбники залишити територію станції і міста-супутника Енергодару.
ЗАЕС негайно має повернутись під повний контроль законного оператору - Енергоатому, з подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації з поновленням ядерної і радіаційної безпеки об‘єкта.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
17 березня Міністерство енергетики США попередило "Росатом" про наявність на Запорізькій АЕС "ядерних технічних даних американського походження, які підлягають експортному контролю уряду США".
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