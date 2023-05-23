У вівторок, 23 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), начальник ГУР МОУ (2015-2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк розповів про те, у яку гру грає лукашенко, який збирається у москву, та що означають його дії.

Лукашенко намагається забезпечити своє подальше прибування при владі за будь-яку ціну. Якщо ми згадаємо його останні вибори, на яких він не у демократичний спосіб отримав владу, то протести у білорусі здебільшого носили характер не проти росії та не за демократичні цінності. Вони були спрямовані на те, що людина тривалий час лишається при владі, вони були особисто проти лукашенко.

Також він розповів про існування там добровольчих легіонів.