Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у Москві.

За його словами, лідери домовились про вирішення територіальної суперечки між двома країнами. Обидва вони повідомили про домовленості про взаємне визнання кордонів.

Водночас Єреван звинувачує Баку у блокуванні Лачинського коридору. За спільною заявою з Азербайджаном та росією цей коридор має контролюватись російськими військовими, але "незаконно заблокований з боку Азербайджану".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку не має територіальних претензій до Вірменії. За його словами, країни мають можливість виходу на мирну угоду, "враховуючи, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану".

Раніше на пресконференції в Єревані Пашинян заявив, що визнає територіальну цілісність Азербайджану, куди входить і Нагірний Карабах, але за умови безпеки вірменського населення.

Алієв також додав, що є серйозні передумови для нормалізації відносин на основі того, що країни визнали територіальну цілісність одна одної.

22 травня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про готовність визнати частиною Азербайджану Нагірний Карабах, який перебуває у центрі багаторічного конфлікту між країнами. Він зауважив, що це станеться, якщо Баку забезпечить безпеку вірменської частини населення.