Бахмут і загалом Донецький напрямок - Авдіївка, Мар'їнка - залишається найгарячішим напрямком фронту. Зараз Сили оборони України атакують і беруть ворога в районі Бахмута в оперативне напівоточення. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За нами панівні висоти в районі Бахмута - там перепад висоти досягає 150-200 метрів. Бахмут сам знаходиться в низовині. Дуже показовим є приклад бійців "Вагнера", які заявили, що Бахмут взяли, а тепер мають намір піти звідти. Це означає, що фактично вони знають, що втримати цю територію їм не вдасться. І звичайно вони не хочуть попадати під вогонь артилерії ЗСУ, яка буде розташована на панівних висотах, що оточують Бахмут з півночі, заходу і зі сходу.

Наші військові розвивають успіх одразу на кількох напрямках. Сам по собі Бахмут не має цінності. Бахмут разом з прилеглими територіями, це та мета, яку ставив собі ворог. Він цієї мети не досяг. І саме на плечах ворога, який не встиг закріпитися, окопатися і приготуватися до оборони, наразі наші сили оборони вибивають його з щойно зайнятих позицій.

Озвучувалась цифра близько 20 кв. км звільнено. Так, для всієї протяжності фронту це невелика цифра, але для цього району, який перенасичений військами, це неймовірне просування наших Сил оборони, і ворог це чудово розуміє.

Що стосується півдня, тут ситуація незмінна, ворог продовжує бути в обороні. І наші сили оборони формують поле бою високоточними ударами. Зокрема ми бачили прильоти і в Маріуполі, і в Мелітополі ,і в Бердянську. Це означає, що під час майбутніх проривів наших втрат буде менше, тому що командні, логістичні центри, склади боєприпасів ворога, будуть знищені нашими ударами.