Російські військові зранку в суботу, 27 травня, обстріляли приватні будинки у Садовому на Херсонщині. Поранена 61-річна жінка. Її доставили до обласної клінічної лікарні в стані середньої важкості. Також рашисти вдарили по Херсону, там пошкоджене приміщення ліцею.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Зранку під обстрілом був Острів. На щастя, без постраждалих, але там була пошкоджена будівля одного з учбових закладів. Не критично, наші співробітники аварійної служби Херсонської аварійної виїхали допомогти закрити вікна, які там повибивало. Також під обстрілом була сьогодні Зміївка, ворог кинув дві керовані авіабомби на цей населений пункт. Обстрілювали і Садове, там поранена жінка 61 року, у стані середнього ступеня важкості її доставили до лікарні. Під постійним обстрілом і інші населені пункти. Сьогодні і з дронів скидували вибухівку на населений пункт Іванівка. Там росіяни скинули гранату з безпілотника, на щастя без постраждалих. Військові відзначають деякі зменшення обстрілів останнім часом. Вчора було всього-на-всього п'ять снарядів, які вони випустили по Херсону, по місту, але один з цих снарядів забрав життя 51-річного чоловіка, який у Антонівці був і там потрапив під цей мінометний обстріл і загинув на місці. ... Багато у них (росіян - ред.) і загиблих і поранених, тому що постійна контрбатарейна боротьба по ним, по вогневих точках. Вони зазнають великих втрат.

Представник Херсонської ОВА повідомив, що з 11 листопада 2022 року - моменту звільнення Херсонщини, в області від ворожих обстрілів загинуло 261 людина, 916 було поранено. З них 44 - діти.

Наразі державною програмою безкоштовної евакуації з Херсонщини скористалися 21 тисяча мешканців. З них майже 500 людей - маломобільні люди похилого віку.