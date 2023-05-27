З новими ногами Ігор зможе не лише ходити, а й бігати чи плавати.

У Львові медики вперше вживили спеціальні металеві імпланти для протезів пацієнту без ніг. Операцію провели разом із австралійськими колегами. І пацієнт - ветеран Ігор Крупнов - уже проходить реабілітацію. Чи задоволені хірурги результатом складної операції, і що потрібно для успішного протезування? З'ясувала Христина Гашенко.

Ці металеві імпланти українському захиснику австралійські медики разом із львівськими колегами вживили місяць тому.

Стою як на ногах просто і все. Так стоїш на одній нозі не боляче, нічого не боляче. Відчуваю, що поверхня не така як справжня нога.

Таке протезування в Україні медики провели вперше.

Ігор Крупнов, військовослужбовець Збройних сил України:

Під наркозом відбувається операція. Просверлюють кістку десь на 10 сантиметрів, може навіть трохи більше в діаметр імплантат, потім забивають туди імплантат і потім зашивають ногу.

Для Ігоря Крупнова це дев'ята і чи не найважливіша операція після тяжкого поранення на фронті. У листопаді минулого року він разом із побратимами неподалік Херсона, підірвався на ворожій міні.

Ігор Крупнов, військовослужбовець Збройних сил України:

Підірвалися, летіли 10 метрів, приземлилися на дах, машина загорілася добре, що ми були не перші, за нами їхали хлопці з нашого підрозділу і витягали з машини.

До операції півтора місяця Ігор користувався звичайним протезом. Але все-таки відважився на спеціальні імпланти.

Ігор Крупнов, військовослужбовець Збройних сил України:

Відчуття ґрунту, на якому ти стоїш, то їсть я на цих штиках, на цих імплантат відчуваю бетонну підлогу, на якій стою, кажуть, що коли буду ходити по траві по газону, буду відчувати, що я ходжу по газону.

Загоєння імплантів у Ігоря проходить без ускладнень, кажуть медики. І переконують: невеликий набряк на одній із ніг, що турбує чоловіка, згодом має зникнути.

Василь Рокита, завідувач відділення ортопедії та травматології Центру травм лікарні Святого Пантелеймона:

Одна нога у нього є краща, права нога мала ускладнення, тому там певний набряк і больові відчуття можуть бути. І це пояснюється, що перебігає хвилеподібним перебігом, але загалом усе йде по плану.

Через два тижні медики планують прикріпити до імплантів Ігоря спеціальні протези.

Звичайні протези, просто кріплення до цього там бистро зйомлення типу таке клац - і пішов.

З новими ногами Ігор зможе не лише ходити, а й бігати чи плавати. Для такого протезування - необхідна спеціальна реабілітація. Силові навантаження, які рекомендують пацієнтам зі звичайним протезуванням, Ігорю медики заборонили.

Роксоляна Шміло, фізичний реабілітолог лікарні Святого Пантелеймона:

Відрізняється тим, що вона є менш активна, добігає час до протезування, я бачу, що він позитивно налаштований, рани загоїлися, вже немає ніяких виділень, тому з моменту цього будемо працювати активніше.

Щоб добре стати на протези, Ігорю треба заздалегідь добряче натренувати м'язи спини, рук, пресу та стегон. Щодня у реабілітаційному центрі чоловік майже годину виконує виснажливі вправи.

Для Ігоря сучасні протези - безкоштовні. Усі комплектуючі львівським медикам подарував колега із Австралії. І нині місцева команда лікарів готується поїхати до іноземців на навчання, щоб уже цього року самостійно провестинадскладні протезування.