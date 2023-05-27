"Цель - стянуть с фронта часть российских войск": у РДК назвали мету диверсій на Бєлгородщині (відео) [ Редагувати ]
У Бєлгородській області рф відбувається військова операція Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії", мета якої - відтягнути частину військ російської федерації з фронту до Бєлгородської області.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив Олександр "Фортуна", начальник штабу Російського Добровольчого Корпусу.
На сегодняшний момент в Белгородской области происходит операция Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России"...
Существует информация о том, что часть административного аппарата и управления ввезена за пределы (Бєлгородскої області - ред.). Вроде бы есть информация о том, что вывезены жители каких-то сел, но она ничем не подтверждена. И есть информация о переброске военной техник и личного состава армии рф на данное направление с фронта. Но это уже соответствует действительности...
Одна из целей первого этапа данной операции - стянуть часть войск российской федерации с фронта в Белгородскую область. Это одна из военных целей Русского добровольческого корпуса...
Мы все слушаем, что граница россии на замке. И теперь мы понимаем, что замок наверное игрушечный немножко... Там есть части профессиональные, есть пограничники фсб рф и срочники, и мобилизованные и десант. Есть, но они по-прежнему не готовы к действиям с нашей стороны...
по темі
На Запорізькому напрямку російські окупанти перебувають у обороні та готуються до українського контрнаступу. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов
Бахмут і загалом Донецький напрямок - Авдіївка, Мар'їнка - залишається найгарячішим напрямком фронту. Зараз Сили оборони України атакують і беруть ворога в районі Бахмута в оперативне напівоточення. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан
Україна використала путінських "зелених чоловічків" проти нього самого. З таким заголовком вийшла стаття у впливовому британському виданні "Telegraph". Західна преса активно обговорює події у Білгороді.
"Російський добровольчий корпус" продовжує звільняти росію від путінського режиму. Так, повстанці РДК виклали в мережу відеодоказ свого перебування в селі Глотове Бєлгородської області.
Потрясіння за потрясінням. На російській Бєлгородщині знову неспокійно. РДК і легіон "Свобода росії» досі на території рф.