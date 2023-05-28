У неділю, 28 травня відзначають День Києва. Привітайте один одного зі святом та проведіть день цікаво. А ми зібрали для вас гарні слова та місця, які можна відвідати у цей день.

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

Із підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

Грає море зелене,

Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти

Закоханих мрій.

Як тебе не любити,

Києве мій!

У звʼязку з війною святкування відбудуться максимально скромно, проте жителі та гості столиці зможуть відвідати ряд культурних заходів і подій. Програмою міських екскурсій на 27-28 травня поділились у КМДА.

Святкові екскурсії столицею:

"Як козаки та магістрат на Подолі жили". Екскурсія розкриє таємниці середньовічного Подолу. Щоб долучитись до заходу, потрібно зареєструватись та прийти 27 травня о 12:00 на Контрактову площу. "Провулками київського Кудрявця". Ця екскурсія ознайомить із літописними місцями Києва й творіннями багатьох видатних киян. На неї також потрібно зареєструватись, а потім прийти на Львівську площу 28 травня о 18:00. "Київ незвичний - від минулого до сьогодення". На ній можна дізнатись про незвичні місця Києва та історії про людей, які з ними пов’язані. Для участі треба зареєструватись і прийти на Золоті Ворота у суботу о 18:00.

Культурні заходи на день народження столиці 28 травня: