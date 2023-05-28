День Києва 2023: красиві привітання та програма святкування [ Редагувати ]
У неділю, 28 травня відзначають День Києва. Привітайте один одного зі святом та проведіть день цікаво. А ми зібрали для вас гарні слова та місця, які можна відвідати у цей день.
Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.
Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій.
Як тебе не любити,
Києве мій!
У звʼязку з війною святкування відбудуться максимально скромно, проте жителі та гості столиці зможуть відвідати ряд культурних заходів і подій. Програмою міських екскурсій на 27-28 травня поділились у КМДА.
Святкові екскурсії столицею:
- "Як козаки та магістрат на Подолі жили". Екскурсія розкриє таємниці середньовічного Подолу. Щоб долучитись до заходу, потрібно зареєструватись та прийти 27 травня о 12:00 на Контрактову площу.
- "Провулками київського Кудрявця". Ця екскурсія ознайомить із літописними місцями Києва й творіннями багатьох видатних киян. На неї також потрібно зареєструватись, а потім прийти на Львівську площу 28 травня о 18:00.
- "Київ незвичний - від минулого до сьогодення". На ній можна дізнатись про незвичні місця Києва та історії про людей, які з ними пов’язані. Для участі треба зареєструватись і прийти на Золоті Ворота у суботу о 18:00.
Культурні заходи на день народження столиці 28 травня:
- Живі виступи та ярмарки у Kureni.
- Кіноподорож вулицями улюбленого міста від кінотеатру "Жовтень".
- Ярмарок народного мистецтва до Дня Києва в Музеї Івана Гончара.
- Виставки та майстер-класи для дітей у Музеї історії Києва.
- Концерт в Андріївській церкві від солістів Національного будинку музики.
- Ярмарок народного мистецтва і майстер-класи у Музеї Гончара.
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