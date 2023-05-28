Пішов з дому та не повернувся: у Києві розшукують підлітка (фото, прикмети) [ Редагувати ]
Розшукується Тимошенко Назар Павлович, 14 років. Хлопець пішов з дому та не повернувся.
Прикмети:
На момент зникнення був одягнений в жилетку балоневу червоного кольору зі вставками чорного кольору на блискавці, кофта сірого кольору з довгими рукавами, теж на блискавці, під ним кофта легенька з малюнком скелету, штани джинсові темно-синього кольору, мокасини чорного кольору, на голові кепка бордового кольору з козирком темно-синього кольору.
Високого зросту близько 175 см, худорлявий, волосся світло-русе коротке, очі блакитного кольору. При ходьбі може сутулитися.
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