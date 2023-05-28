Пілотів для навчання на F-16 вже відібрали - Резніков [ Редагувати ]
Українських пілотів для навчання на винищувачах F-16 вже відібрано. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, принципове рішення щодо початку навчання на F-16 вже ухвалено.
Принципове рішення про початок навчання (на F-16, - ред.) прийнято. Далі вже робота. Так само було у свій час початок навчання на артилерійських системах 155 мм, на системах залпового вогню, броньованих машинах та танках або на системах Patriot. Відповідно після того, як навчання завершується далі вже паралельно готуються системи та бази. Тож питання сьогодні принципово стоїть, коли будуть готові протиповітряні сили до застосування цих літаків.
На питання щодо поставок та кількості винищувачів міністр оборони відповідати відмовився.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Україна не отримає винищувачі F-16 до контрнаступу.
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