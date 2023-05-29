Буданов звернувся до росіян після сьогоднішньої ракетної атаки [ Редагувати ]
російським окупантам не вдасться налякати українців своїми ракетними атаками. Окупанти скоро відчують відповідь на такі обстріли та пошкодують про свої дії.
Про це повідомляє керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Так, сьогодні чергова спроба терористичних дій росіян атакувати Україну балістичними ракетами вкотре зазнала поразки.
"Усі ті, хто в рф досі вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити - це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", - заявив Буданов.
Він також зазначив, що відповідь України не змусить довго чекати.
"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать", - додав керівник ГУР.
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