У Раді зареєстрували законопроект про збільшення відпусток та виплат військовим [ Редагувати ]
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про збільшення відпусток та виплат військовослужбовцям, підготовлений робочою групою.
Про це повідомляє в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.
Законопроєкт передбачає виплату військовослужбовцям під час дії воєнного стану додаткової винагороди у розмірі 30-100 тисяч гривень щомісячно пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.
Також внесли норму по виплаті строковикам у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.
Доплати 6 тисяч грн на місяць передбачені й для військовослужбовців, які отримали травму під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою ВЛК.
Також курсанти зможуть отримувати додаткові виплати у розмірі 2350 гривень на місяць.
Окрім того, згідно з документом, військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану (30 днів щорічної та 10 за сімейними обставинами).
"Збільшення відпусток і виплати - це про справедливість і повагу до наших військових. Буду робити все, щоб парламент ухвалив цю ініціативу", - зазначив Гончаренко.
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