Програма "єВідновлення": Кабмін змінив умови [ Редагувати ]
Український уряд допрацював деталі програми "єВідновлення", яка дозволяє отримати компенсацію за пошкоджене житло. Тепер відповідну заяву можна буде подати без "Дії" або смартфона.
Про це повідомляє премєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
"Ми продовжуємо програму допомоги на ремонт пошкодженого майна "єВідновлення". На сьогодні вже подано понад 15 000 заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об’єктів нерухомості. Тому сьогодні допрацьовуємо деталі, аби програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для наших громадян", - розповів Шмигаль.
Він зауважив, що відтепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає "Дії" або смартфона. Для цього необхідно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді. Там вам допоможуть заповнити заявку.
"Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які, власне, займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультацій по програмі "єВідновлення" можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45", - сказав прем'єр.
по темі
Угоду про "економічний безвіз" між Україною та Європейським Союзом (ЄС) пролонгували до червня 2024 року
Усі централізовані закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних сил забезпечуватиме єдина національна служба замовника - Агентство оборонних закупівель
Кабмін Дениса Шмигаля і бізнес не можуть знайти точки перетину
На саміті Ради Європи створили реєстр збитків для України, який відкриває шлях до майбутнього міжнародного комплексного механізму компенсації жертвам російської агресії
Попри мільярдні надприбутки, які приносить енергетичний бізнес Ріната Ахметова, його компанії зможуть отримати пільгові кредити від уряду за програмою "5-7-9"