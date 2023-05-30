Блінкен анонсував нові експортні санкції США проти росії [ Редагувати ]
США в середу, 31 травня, оголосять про нові санкційні обмеження проти росії, які стосуватимуться посилення експортного контролю технологій, які використовуються у безпілотниках. Про це повідомив на прес-конференції держсекретар Ентоні Блінкен.
Завтра ми оголосимо нові заходи, які посилюють експортний контроль за технологіями, виявленими в іранських дронах, які використовуються при нальотах на українських цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, а також протидіють російській дезінформації та підтримують правозахисників.
15 травня Білий дім повідомляв, що адміністрація американського президента погодила запровадження санкцій проти тих, хто залучений у військово-технічній співпраці росії та Ірану.
Насамперед йшлося про постачання москві іранських безпілотників, а також артилерійських снарядів та боєприпасів, які використовуються під час вторгнення в Україну.
Нагадаємо, 31 травня США мають оголосити новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн.
по темі
США запровадили заборону на ввезення до рф низки телефонів, диктофонів, мікрофонів та побутової техніки. Про це повідомило Міністерство торгівлі США
Канада й Велика Британія поповнили санкційні переліки, Сполучені Штати внесли до чорних списків понад сто компаній і фізичних осіб. І заразом - заборонили експорт до росії та Білорусі побутової техніки, телефонів, навіть паперу і фарби.
Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив, що Держдепартамент визнає росію державою-спонсором тероризму. Раніше він говорив, що внесення Росії до відповідного переліку може призвести до небажаних наслідків
У вівторок, 30 травня, у небі російської Костроми помітили літальний апарат, ймовірно, безпілотник
Знущання з мирного населення, до якого вдаються росіяни, демонструє всьому світу, що справу доводиться мати з країною-терористкою. Саме тому країни Європи та США продовжують свою військову та фінансову підтримку. Зокрема, і про це наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко поговорив з Майком Помпео.