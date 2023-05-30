США в середу, 31 травня, оголосять про нові санкційні обмеження проти росії, які стосуватимуться посилення експортного контролю технологій, які використовуються у безпілотниках. Про це повідомив на прес-конференції держсекретар Ентоні Блінкен.

Завтра ми оголосимо нові заходи, які посилюють експортний контроль за технологіями, виявленими в іранських дронах, які використовуються при нальотах на українських цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, а також протидіють російській дезінформації та підтримують правозахисників.

15 травня Білий дім повідомляв, що адміністрація американського президента погодила запровадження санкцій проти тих, хто залучений у військово-технічній співпраці росії та Ірану.

Насамперед йшлося про постачання москві іранських безпілотників, а також артилерійських снарядів та боєприпасів, які використовуються під час вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 31 травня США мають оголосити новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн.