Удар рф по Торецьку на Донеччині: моторошні кадри з місця подій [ Редагувати ]
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У вівторок, 30 травня, окупанти завдали удару у Торецьку на Донеччині. Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.
У мережі зʼявилось відео, на якому постраждалого від російського обстрілу відкопують з-під завалів. Пошкоджено дев’ятиповерхівку, бібліотеку та два медзаклади.
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