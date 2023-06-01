Столична влада не має іншого виходу, крім як тримати укриття та бомбосховища у Києві постійно відчиненими. Про це заявив на брифінгу директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.

Сьогодні вже прийнято рішення, щоб вони (укриття - ред.) були відчинені постійно. До цього були розмови про те, що ми не можемо тримати їх постійно відчиненими, тому що там були зроблені ремонтні роботи. Безхатьки будуть організовувати собі там притулок... Але ми не маємо іншого виходу, крім як тримати їх постійно у відкритому стані. Тому що останні кілька днів ми почали отримувати удари балістичними ракетами.

За словами чиновника, з 2014 року у столиці перевірили майже 13 тисяч підвальних приміщень, однак лише 3,5 тисячі відповідали первинним вимогам для використання як захисні споруди. Останнє сховище в Києві будували у 1985 році.

Нагадаємо, під час ракетної атаки вночі 1 червня мешканці Деснянського району Києва прибігли до укриття в поліклініці, але їм не ніхто не відкрив. Через це загинули двоє людей - мати та донька.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що поліція Києва вже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) через закриті бомбосховища під час ракетної атаки на столицю.