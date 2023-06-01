"Була перегріта тема контрнаступу": Маляр пояснила посилення ракетного терору росіян (відео) [ Редагувати ]
Масовані ракетні удари по Україні, які майже щодня влаштовують російські окупанти, мають на меті декілька цілей. Насамперед військову, вони намагаються зруйнувати і військові, і інфраструктурні об'єкти. По-друге - психологічна. Ракетним терором рашисти намагаються залякати українців і підірвати їхній дух.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Не забувайте, що вони воюють з цивільним населенням, тому вони дійсно ціляться в цивільні будинки, вони дійсно вбивають наших дітей, наших жінок. Але треба ще знати і розуміти російську федерацію. Їхня культура бою така, що вони ще й психологічно діють, намагаються вибити нас з рівноваги. Вони хочуть показати, що у них меж немає. Можуть навіть ракети запускати по Хрещатику. Але українців дуже важко залякати після всього, що ми пережили.
В інформаційному просторі була перегріта тема контрнаступу. На росіян це справило певний вплив, і у них почалися такі нервові реакції. Інша історія, що на сході вони намагалися наступати з нового року, по чотирьох напрямках, зараз вони додали ще два напрямки, але у них нічого не виходить. Вони постійно переносили дати, коли у них ставилися задачі вийти на рубежі Луганської та Донецької області.
Це та програма мінімум, яку вони собі поставили після того, як не захопили Київ, і їм не вдається реалізувати навіть це. Тому вони шукають інші шляхи, для того, щоб завойовувати Україну. Багато їхніх кроків пов'язано з тим, щоб вибити нас з психологічної рівноваги.
Ганна Маляр визнала, що військові експерти неадекватно оцінювали сили ворога, коли прогнозували швидке вичерпання ракетних арсеналів росіян.
Дуже важливо в цій війні адекватно оцінювати сили ворог. Безумовно наші збройні сили міцніші, наші командувачі розумніші і професійніші. У нас є західна допомога, без якої ми б не змогли звільняти наші території. Але ми не повинні недооцінювати ворога. Ворог у нас сильний. По кількості особового складу вони переважають, по кількості озброєння вони переважають. Тому що вони озброювалися всі 30 років після розпаду Радянського Союзу, а ми роззброювалися, виконуючи наші міжнародні зобов'язання.
Тому треба розуміти, що в будь-якому випадку вони виснажуються, коли вистрілюють свої ракети, але разом з тим вони мають і джерела поповнення, тому що у них є власне виробництво.
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