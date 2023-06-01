Масовані ракетні удари по Україні, які майже щодня влаштовують російські окупанти, мають на меті декілька цілей. Насамперед військову, вони намагаються зруйнувати і військові, і інфраструктурні об'єкти. По-друге - психологічна. Ракетним терором рашисти намагаються залякати українців і підірвати їхній дух.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Не забувайте, що вони воюють з цивільним населенням, тому вони дійсно ціляться в цивільні будинки, вони дійсно вбивають наших дітей, наших жінок. Але треба ще знати і розуміти російську федерацію. Їхня культура бою така, що вони ще й психологічно діють, намагаються вибити нас з рівноваги. Вони хочуть показати, що у них меж немає. Можуть навіть ракети запускати по Хрещатику. Але українців дуже важко залякати після всього, що ми пережили. В інформаційному просторі була перегріта тема контрнаступу. На росіян це справило певний вплив, і у них почалися такі нервові реакції. Інша історія, що на сході вони намагалися наступати з нового року, по чотирьох напрямках, зараз вони додали ще два напрямки, але у них нічого не виходить. Вони постійно переносили дати, коли у них ставилися задачі вийти на рубежі Луганської та Донецької області. Це та програма мінімум, яку вони собі поставили після того, як не захопили Київ, і їм не вдається реалізувати навіть це. Тому вони шукають інші шляхи, для того, щоб завойовувати Україну. Багато їхніх кроків пов'язано з тим, щоб вибити нас з психологічної рівноваги.

Ганна Маляр визнала, що військові експерти неадекватно оцінювали сили ворога, коли прогнозували швидке вичерпання ракетних арсеналів росіян.