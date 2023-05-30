Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що росіяни після провалу ракетного бліцкриґу взимку та на початку весни, коли росія безуспішно намагалася знищити енергетичну інфраструктуру України, змінили тактику атака.

Про це він розповів в інтерв’ю Online.ua.

За його словами, чергову хвилю ракетного терору агресор використовує для демонстративної пропаганди про нібито ушкодження зразків західних озброєнь.



"Спроба активна, масова, безпрецедентна, але значною мірою, це показові виступи. Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть", - зауважив представник ГУР МО України.

Юсов пояснив, що тактика ракетних ударів змінилась. Здебільшого, вона спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських Сил безпеки та оборони щодо подальшого звільнення окупованих територій, додавши, що для Москви ураження Києва залишається пріоритетним.



"Київ, який чинить опір, який відігнав від себе новітню орду, залишається нескореною ціллю для агресора. Тому небезпека залишається", - наголосив представник ГУР.



Водночас Андрій Юсов акцентував, що успішне освоєння Повітряними силами ЗСУ наданих західними партнерами засобів ППО фактично нівелює чергову ракетну навалу росіян.



"Ворог хотів би показати, що їхня зброя "аналоговнєт" може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що – ні. Скільки обстрілів поспіль – фактично всі цілі збиваються. Наші бійці, Повітряні сили, засоби ППО демонструють найкращі результати", – зазначив Юсов.