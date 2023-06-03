Посівна в Україні завершена на 95%, очікуваний зернових і олійних культур врожай має бути на рівні 63-65 млн тонн. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Посівна виконана майже на 95%, посівна у більшості областей завершена чи завершується посів нішових культур... Нажаль, на Херсонщині ще сіють навіть соняшник, не знаю, яка результативність того соняшника буде, але люди сіють, щоб мати хоч щось. Також посівна триває на Харківщини на деокупованих територіях, на Чернігівщині. Центральна Україна, Південна (Одещина), Західна - посівна завершена на рівні 12,4-12,5 млн га засіяно.

Очікуваний урожай зернових і олійних культур на рівні 65-67 млн тонн, майже як і торік. Дуже багато залежить від погодних умов. Нажаль зараз не вистачає дощів. І ближні два тижні дивлюся, їх не очікуємо, а зараз дощ дуже потрібен. Але плануємо на рівні 63-65 млн тонн має бути врожай, хоча заміна пішла по культурах. Це майже як і минулого року, але у тоннах може бути менше на 2-3 млн тонн. Але це важко прогнозувати, залежить від погоди яка буде літом, яка буде восени.

Соняшника посіяли в цьому році дуже багато - 5 млн га. Рекордні показники, тому думаю що ціна буде стабільною. Немає бути підвищення ціни на олію. Збільшуються також потужності фабрик по переробці олії. На Західній Україні декілька відкриється.