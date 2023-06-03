Загалом на Черкащині засіяли один мільйон двісті тисяч гектарів полів.

Україна буде з хлібом. Посівна, попри усі складнощі, вже завершилася у двох областях, звітують в Мінагро. На Черкащині - проблем аграріям цього сезону додало ще й весняне водопілля і рясні дощі. Це затримало старт робіт на кілька тижнів. Утім фермери все ж вийшли в поля.

Скільки вдалося засіяти? І як тривала посівна в області - детальніше у наступному сюжеті.

Аграрії на своєму ютуб-каналі демонструють, як працює їх техніка під час посівної.

А це кадри з початку цьогорічної посівної. Окрім повномасштабної війни, на аграріїв чекали й інші виклики - через водопілля на Черкащині частина земель довго були затоплені. Тож роботи в полі фермери не могли почати вчасно.

Микола Монашок, фермер:

Затягнута посівна, 22 квітня, ще й нічого не сіялось, зрозуміло, що вологи було багато, поля почали заростати. Там, де пшениця, перед посівом вичищаємо конкретно, і паралельно бризкаємо ріпаки.

Тепер уже про завершення посівної розповідає керівник однієї з агрофірм на Черкащині

Першим був посіяний ярий ячмінь, тоді кукурудза, соняшник, переключились також на гречку, сою.

Дорогою до полів бачимо і роботу кількох сучасних поливалок. Природа випробовує аграріїв по різному - ранньою весною у цьому регіоні були рясні дощі, потім занадто суха погода. Тож тепер рятують рослини за допомогою штучного дощу.

Нові технології та сучасна техніка, яка зазвичай полегшує роботу аграріїв, в умовах війни трохи додали їм клопоту, зізнається керівник агрофірми.

Олексій Васильченко, керівник агрофірми:

Не встигаєш, сієш цілодобово, вночі через повітряні тривоги не працювали антени, не працювали сигнали. Відповідно техніка зупинялась. Всі, так сказати, нанотехнології не працювали, коли летять ракети, "Шахіди" і працює ППО.

Друга посівна в умовах повномасштабного вторгнення стала складнішою за минулорічну.

Олексій Васильченко, керівник агрофірми:

Ціни на добрива - космічні, на зерно - космічні, саме на посівний матеріал, на пальне - космічні, а основне зерно, яке продається за кордон, ви ж чуєте всі по ТВ, що закриваються порти, порти не працюють, відповідно в людей просто нема коштів.

Та попри складнощі, посівна на Черкащині нині офіційно завершена. Хоч роботи в полі ще чимало.

Зараз ми вже будемо боротись з бур'янами, доглядати за посівами. Якщо буде не вистачати вологи, будемо включати штучний дощ і очікувати, що сприятливими будуть погодні умови, бо не тільки брак дощу формує урожай, але й спека, аномальні температури.

Загалом на Черкащині засіяли один мільйон двісті тисяч гектарів полів. Це й озимі, і кормові, і технічні культури. І хоч до збору врожаю ще є час, в області вже міркують, як допомогти аграрія у збуті продукції.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:

Найбільше питання, яке в них прогнозовано вже виникає, це звичайно можливість вивезення врожаїв. Що робити, яким чином будемо вивозити, тобто логістика щодо реалізації збуту потенційного врожаю. Це в них найбільша проблема сьогодні.

На Черкащині перші жнива озимини будуть вже наприкінці червня.