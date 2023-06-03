Посівна кампанія: що вдалось засіяти на Черкащині [ Редагувати ]
Україна буде з хлібом. Посівна, попри усі складнощі, вже завершилася у двох областях, звітують в Мінагро. На Черкащині - проблем аграріям цього сезону додало ще й весняне водопілля і рясні дощі. Це затримало старт робіт на кілька тижнів. Утім фермери все ж вийшли в поля.
Скільки вдалося засіяти? І як тривала посівна в області - детальніше у наступному сюжеті.
Аграрії на своєму ютуб-каналі демонструють, як працює їх техніка під час посівної.
А це кадри з початку цьогорічної посівної. Окрім повномасштабної війни, на аграріїв чекали й інші виклики - через водопілля на Черкащині частина земель довго були затоплені. Тож роботи в полі фермери не могли почати вчасно.
Микола Монашок, фермер:
Затягнута посівна, 22 квітня, ще й нічого не сіялось, зрозуміло, що вологи було багато, поля почали заростати. Там, де пшениця, перед посівом вичищаємо конкретно, і паралельно бризкаємо ріпаки.
Тепер уже про завершення посівної розповідає керівник однієї з агрофірм на Черкащині
Першим був посіяний ярий ячмінь, тоді кукурудза, соняшник, переключились також на гречку, сою.
Дорогою до полів бачимо і роботу кількох сучасних поливалок. Природа випробовує аграріїв по різному - ранньою весною у цьому регіоні були рясні дощі, потім занадто суха погода. Тож тепер рятують рослини за допомогою штучного дощу.
Нові технології та сучасна техніка, яка зазвичай полегшує роботу аграріїв, в умовах війни трохи додали їм клопоту, зізнається керівник агрофірми.
Олексій Васильченко, керівник агрофірми:
Не встигаєш, сієш цілодобово, вночі через повітряні тривоги не працювали антени, не працювали сигнали. Відповідно техніка зупинялась. Всі, так сказати, нанотехнології не працювали, коли летять ракети, "Шахіди" і працює ППО.
Друга посівна в умовах повномасштабного вторгнення стала складнішою за минулорічну.
Олексій Васильченко, керівник агрофірми:
Ціни на добрива - космічні, на зерно - космічні, саме на посівний матеріал, на пальне - космічні, а основне зерно, яке продається за кордон, ви ж чуєте всі по ТВ, що закриваються порти, порти не працюють, відповідно в людей просто нема коштів.
Та попри складнощі, посівна на Черкащині нині офіційно завершена. Хоч роботи в полі ще чимало.
Зараз ми вже будемо боротись з бур'янами, доглядати за посівами. Якщо буде не вистачати вологи, будемо включати штучний дощ і очікувати, що сприятливими будуть погодні умови, бо не тільки брак дощу формує урожай, але й спека, аномальні температури.
Загалом на Черкащині засіяли один мільйон двісті тисяч гектарів полів. Це й озимі, і кормові, і технічні культури. І хоч до збору врожаю ще є час, в області вже міркують, як допомогти аграрія у збуті продукції.
Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:
Найбільше питання, яке в них прогнозовано вже виникає, це звичайно можливість вивезення врожаїв. Що робити, яким чином будемо вивозити, тобто логістика щодо реалізації збуту потенційного врожаю. Це в них найбільша проблема сьогодні.
На Черкащині перші жнива озимини будуть вже наприкінці червня.
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