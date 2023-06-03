З 15 травня в Україні стабільно падають ціни на овочі, а за 5-6 днів на ринки активно піде полуниця з фермерських господарств, що значно знизить ціни на фрукти. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Найголовніший фактор цін і проблема у тому, що у нас дуже мізерна кількість овочесховищ для довготривалого зберігання, їх майже немає. Аграрії і приватний бізнес їх будують у багатьох областях...

Ми коли вирощуємо продукцію, не можемо її зберігати на протязі 5-6 місяців... Адже овочі дуже делікатні для зберігання - температурні режими там мають бути від 0-2 до 5 градусів. Найважче це моркву зберігати, це ми бачимо по ціні, як вона піднялась...

Виходить, що завозимо імпорт, а враховуючи, що купується це за євро і дуже дорога логістика, це виливається у високі ціни у березні-квітні. Зараз ціна з 15 травня знижується і на пониження буде іти далі. Багато овочів збільшили посіви у інших регіонах. Традиційно овочі це були Херсонська область, Запорізька область, а тепер інші регіони суттєво збільшили посіви.

Найдоступнішою ягодою ми очкуємо буде малина. Бо великі перехідні залишки лежать з минулого року в морозильних камерах. Багато її зібрали по всьому світові, і ми не всю експортували. Ще за днів 5-6 піде з фермерських господарств полуниця повних ходом, а ще через днів 10 - з домогосподарств що значно знизить ціну. Думаю рази в два від сьогоднішньої.