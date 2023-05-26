В Україні впали ціни на улюблений овоч: скільки зараз коштує кілограм [ Редагувати ]
В Україні зараз огірки продають за ціною 55-90 грн/кг. Це в середньому на 16% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.
Про це повідомляє EastFruit.
Виробники вважають, що зниження цін на цю продукцію обумовлене стрімким сезонним збільшенням пропозиції на ринку на тлі невисоких темпів продажів.
Експерти кажуть, що локальні гуртові компанії та роздрібні мережі закупають товар невеликими партіями з огляду на невисокий попит серед кінцевих споживачів.
Водночас більшість учасників ринку не виключають подальшого зниження цін на огірки, оскільки обсяги збору цього овоча в тепличних підприємствах зростають.
За даними сайту "Мінфін", станом на 26 травня, середні ціни на огірки такі:
- огірки гладкі - 94,53 грн/кг;
- огірки колючі - 99,90 грн/кг;
- короткоплідні огірки - 85,90 грн/кг;
- огірки Естафета - 107,75 грн/кг.
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