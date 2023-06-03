Під керівництвом Сергія Наєва відбулися навчання екіпажів бойових вертольотів із стрільбами [ Редагувати ]
Задля підтримання бойового вишколу наймобільнішої та найефективнішої складової Збройних Сил України, в Північній операційній зоні, під керівництвом командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва проведено низку навчань екіпажів бойових вертольотів Мі-24 та військово-транспортних вертольотів Мі-8 із бойовою стрільбою.
У своєму телеграм-каналі Сергій Наєв повідомив:
"Підготовка армійської авіації - процес дуже складний. До нього залучені передові авіанавідники, які мають точно визначити ціль та своєчасно передати її координати льотчику-оператору для наведення та ураження, інженерно-технічний склад, який готує авіаційну техніку до польотів, а також льотчики, мають бути готовим до виконання завдань цілодобово за будь-яких погодних умов", - зазначив Сергій Наєв.
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