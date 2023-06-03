Маневри під час польотів, бойове злагодження та знищення цілей. На Півночі країни пілоти на бойових гелікоптерах відпрацювали вогневу підтримку наших військ із неба. Саме ці українські вертолітники боронили Київ, літали в окупований Маріуполь, та нині продовжують нищити ворога на нашій землі. Поки мають змогу - готуються до бою і в тилу.

За вишколом авіаторів спостерігав командувач Об'єднаних Сил ЗСУ і мої колеги.

Бойові вертольоти Мі-8 здіймаються у небо. Гвинтокрили летять на завдання, щоб нанести удари по умовному ворогу, який причаївся на землі.

Стріляють як прямим наведенням, так і під кутом, щоб вразити ціль, що максимально далеко.

Для того, щоб ракета з гвинтокрила влучила в ціль - працює команда і на землі. Андрій - авіаційний навідник. Він точно знає, куди треба завдати удару.

Андрій, передовий авіаційний навідник:

В наших руках екіпаж і літака, і вертольота. Ми відповідаємо, куди нанести удар, чи немає там ППО ворожого, щоб повернулися цілі та неушкоджені наші пташки.

Бойову підготовку проходить одна з бойових бригад армійської авіації, яка від початку війни нищить ворога з неба.

Олексій, військовий льотчик:

Літати стало набагато важче через те, що у 2014 році трошки інша була ситуація. Зараз, як вже почалася повномасштабна війна, противник тоже вчиться, вони докладають максимальних зусиль, щоби нас збити, тому потрібно бути більш гибким.

Поки одні пілоти тримають оборону на Сході, інші відпрацьовують в тилу усі сценарії того, як вибиватимуть ворога з нашої землі.

Олег, керівник навчань:

Ми відпрацьовуємо все те, що ми вже застосовували за весь період бойових дій. Також відпрацьовуємо певні нові тактичні маневри для того, щоб іще більше поліпшити й навчитися більше наносити шкоди нашому противнику.

Бойові польоти відпрацьовують як молоді пілоти, так і досвідчені військові льотчики.

Василь Мулік - народний герой України. Військовий льотчик від початку війни виконував бойові завдання на Сході, пройшов АТО й ООС. А в перші дні повномасштабного вторгнення тримав оборону Києва.

Василь Мулік, військовий льотчик:

У перший же день я працював. 24-лютого 2022 року ми вже наносили удари по льотному полю аеродрому Гостомель. Працювали вночі, по темному. Вже горів "Термінал". По заданих цілях нанесли авіаційні удари, висадили десант.

На одному з таких бойових вильотів Василь Мулік втратив побратима, друга і кума. Вони з Олександром Григор'євим летіли на завдання парою гвинтокрилів.

Василь Мулік, військовий льотчик:

Під час польоту раптово вискочили на скупчення військової техніки й живої сили, нанесли авіаційний удар, але отримали обоє серйозні пошкодження вертольотів. Під час повернення, на жаль, його вертоліт зник. За місяць я знайшов цей екіпаж на Київщині, коли вже Київщина була звільнена.

Майор Мулік літав на Мі-8. Та гвинтокрил бригада втратила в боях наприкінці минулого року. Тепер у нього інший борт, з-за кордону.

Гелікоптери Мі-17 - допомога українським льотчикам від західних партнерів. Техніка хоч і не нова, але вкрай потрібна. На ній і тренуються, і боронять українську землю.

Оцінити рівень підготовки українських вертолітників прибув командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Ці військовослужбовці не лише знищують ворога скрізь, куди він пробрався, а й тримають під контролем кордон з білоруссю. Щоб підтримати бойовий дух - вручив нагороди.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Підтримка з неба - це головний чинник для нашої піхоти, тому що піхотинець на землі, відчувши підтримку з повітря вертольотів армійської авіації, більш впевнено себе почуває, розуміє, що завдання будуть точно виконані за такої підтримки.

Поки на озброєнні армійської авіації вертольоти Мі-8, Мі-17 та Мі-24. І на цих ще радянських машинах наші пілоти творять у небі неймовірні речі. Щоправда, військові авіатори мріють і про новітні бойові гвинтокрили.

Василь Мулік, військовий льотчик: