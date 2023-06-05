Гурт Rammstein опинився на межі розпаду через звинувачення Ліндеманна у сексуальних домаганнях - Bild [ Редагувати ]
Німецький рок-гурт Rammstein обговорює свій розпуск через розлад у колективі, пов'язаний, зокрема, зі звинуваченнями на адресу соліста Тілля Ліндеманна у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє Bild.
За інформацією видання, учасники Rammstein "вкрай незадоволені поведінкою" Ліндеманна. Незважаючи на екстравагантний образ, багато хто з музикантів - наприклад, гітарист Пауль Ландерс, барабанщик Крістоф Шнайдер чи клавішник Крістіан Лоренц - зразкові сім'янини, які не хочуть бути частиною історії про сексуальні домагання фанаток.
Наприкінці травня стало відомо, що 24-річна дівчина з Ірландії Шелбі Лінн звинуватила 60-річного Ліндеманна у сексуальних домаганнях перед концертом Rammstein у Вільнюсі. За її словами, музикант додав наркотики до її напою.
Ще кілька жінок звернулися до радіостанції NDR та Süddeutsche Zeitung анонімно, звинувативши команду рок-гурту у "замовленні" вродливих фанаток на вечірки після концертів. Через Instagram їх начебто запрошували на закриту вечірку після виступу, заздалегідь попереджаючи, що вхід можливий лише за згодою на статевий контакт.
У рамках розслідування дві фанатки 21 та 22 років повідомили про секс із Ліндеманном після концерту, на який начебто не давали згоди. Bild має схожі свідчення бразилійки, з якою подібне начебто трапилося на концерті в Нідерландах у 2019 році.
Представники Rammstein відкинули ці звинувачення. Гурт зараз проводить європейський тур.
Через скандальні звинувачення співпрацю з Ліндеманном днями припинило видавництво Kiepenheuer&Witsch. У видавництві з Кельна у 2013, 2015 та 2020 роках вийшли три збірки віршів Ліндеманна.
Нагадаємо, що Тіллю Ліндеманну приписували роман з українською співачкою Світланою Лободою. За чутками, лідер "Rammstein" є батьком її молодшої дочки Тільди.
по темі
Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька виходить заміж. Радісною новиною артистка поділилася в соцмережах, опублікувавши серію знімків в обіймах з кохани
Іво Бобул подав до суду на журналістку Емму Антонюк після скандального інтерв'ю і звинувачень у сексизмі Співак переконаний, що журналістка хотіла хайпанути на його імені та гучному скандалі. Бобул наполягає, що не дозволяв публікувати скандальне інтерв'ю з ним
Актор Аль Пачіно, якому у квітні виповнилося 83 роки, та його 29-річна кохана Нур Альфалла чекають на дитину. Таким чином актор стане батьком вчетверте
Чорну електрогітару Fender Stratocaster, яку розбив рок-музикант Курт Кобейн, продали на аукціоні у Нью-Йорку за $595,9 тис.
Чоловік російської співачки Діани Гурцкої та заступник міністра науки та вищої освіти рф Петро Кучеренко помер у суботу на 47-му році життя