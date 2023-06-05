Німецький рок-гурт Rammstein обговорює свій розпуск через розлад у колективі, пов'язаний, зокрема, зі звинуваченнями на адресу соліста Тілля Ліндеманна у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, учасники Rammstein "вкрай незадоволені поведінкою" Ліндеманна. Незважаючи на екстравагантний образ, багато хто з музикантів - наприклад, гітарист Пауль Ландерс, барабанщик Крістоф Шнайдер чи клавішник Крістіан Лоренц - зразкові сім'янини, які не хочуть бути частиною історії про сексуальні домагання фанаток.

Наприкінці травня стало відомо, що 24-річна дівчина з Ірландії Шелбі Лінн звинуватила 60-річного Ліндеманна у сексуальних домаганнях перед концертом Rammstein у Вільнюсі. За її словами, музикант додав наркотики до її напою.

Ще кілька жінок звернулися до радіостанції NDR та Süddeutsche Zeitung анонімно, звинувативши команду рок-гурту у "замовленні" вродливих фанаток на вечірки після концертів. Через Instagram їх начебто запрошували на закриту вечірку після виступу, заздалегідь попереджаючи, що вхід можливий лише за згодою на статевий контакт.

У рамках розслідування дві фанатки 21 та 22 років повідомили про секс із Ліндеманном після концерту, на який начебто не давали згоди. Bild має схожі свідчення бразилійки, з якою подібне начебто трапилося на концерті в Нідерландах у 2019 році.

Представники Rammstein відкинули ці звинувачення. Гурт зараз проводить європейський тур.

Через скандальні звинувачення співпрацю з Ліндеманном днями припинило видавництво Kiepenheuer&Witsch. У видавництві з Кельна у 2013, 2015 та 2020 роках вийшли три збірки віршів Ліндеманна.

Нагадаємо, що Тіллю Ліндеманну приписували роман з українською співачкою Світланою Лободою. За чутками, лідер "Rammstein" є батьком її молодшої дочки Тільди.