Солист известной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Россию и поселился в гостинице в Тверской области, и к нему ночью пришла полиция. Причины визита силовиков пока неизвестны.

Как сообщает Telegram-канал "Baza", после конфликта с полицией был задержан один из представителей Rammstein.

Отметим, что в Россию Линдеман приехал, чтобы выступить на фестивале "Макларин" и в поддержку партии "Родина".

На данный момент о причинах следственных действий информации нет.

Напомним, Тилль Линдеманн спел знаменитую песню "Любимый город", которая стала известной благодаря украинцу Марку Бернесу. Композицю опубликовали на Apple Music.