В России к солисту группы Rammstein в гостиничный номер ворвались силовики с обысками (видео) [ Редактировать ]
Солист известной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Россию и поселился в гостинице в Тверской области, и к нему ночью пришла полиция. Причины визита силовиков пока неизвестны.
Как сообщает Telegram-канал "Baza", после конфликта с полицией был задержан один из представителей Rammstein.
Отметим, что в Россию Линдеман приехал, чтобы выступить на фестивале "Макларин" и в поддержку партии "Родина".
На данный момент о причинах следственных действий информации нет.
Напомним, Тилль Линдеманн спел знаменитую песню "Любимый город", которая стала известной благодаря украинцу Марку Бернесу. Композицю опубликовали на Apple Music.
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