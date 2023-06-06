Обсяг руйнувань постійно збільшується: експерт оцінив ситуацію зі збитками [ Редагувати ]
У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин оцінив збитки від російської агресії.
Все це попередньо, сьогодні вночі окупанти зірвали Каховську дамбу, це фантастичні витрати, це значно збільшує загальний обсяг збитків, завданих окупантами. Остаточну цифру можна говорити тоді, коли буде перемога, коли буде підведено економічні розрахунки. Кожен день, коли продовжується війна призводить до збитків. Тому, однозначно, все це росте.
"Другий момент. Мова йде про оцінку збитків на підконтрольній Україні території. Коли починати говорити, що сьогодні відбувається на тимчасово окупованих територіях, оцінити це практично неможливо. У даній ситуації цифра у 14 млрд доларів є попередньою та неостаточною", - додав він.
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