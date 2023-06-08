В окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці і викладають фото та відео стовпів чорного диму.

Як мінімум три вибухи пролунали близько 10:05. Повідомляється, що удару по Луганську було завдано щонайменше трьома крилатими ракетами Storm Shadow.

Вибухи сталися в районі Східних кварталів Луганська, неподалік розташований завод "Луганськтепловоз", на якому окупанти ремонтують свою військову техніку.

Місцеві жителі повідомили, що після вибухів окупанти відключили мобільний зв'язок у місті.

Нагадаємо, 12 травня в Луганську пролунали вибухи на території підприємства "Поліпак" (колишній "Машинобудівний завод "100") і нафтобази. 13 травня було знищено базу росіян у колишній академії МВС.