У Луганську пролунали потужні вибухи (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці і викладають фото та відео стовпів чорного диму.
Як мінімум три вибухи пролунали близько 10:05. Повідомляється, що удару по Луганську було завдано щонайменше трьома крилатими ракетами Storm Shadow.
Вибухи сталися в районі Східних кварталів Луганська, неподалік розташований завод "Луганськтепловоз", на якому окупанти ремонтують свою військову техніку.
Місцеві жителі повідомили, що після вибухів окупанти відключили мобільний зв'язок у місті.
Нагадаємо, 12 травня в Луганську пролунали вибухи на території підприємства "Поліпак" (колишній "Машинобудівний завод "100") і нафтобази. 13 травня було знищено базу росіян у колишній академії МВС.
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