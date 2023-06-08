"Природа мститься": у рф через негоду Владивосток "іде під воду" [ Редагувати ]
У Владивостоці вочевидь природа вирішила "наказати" окупантів за підрив Каховської ГЕС. 8 травня місто накрила сильна злива. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Дощ у місті йде і зараз. Місцева влада вже запровадила режим підвищеної готовності у зв'язку з тим, що 9 та 10 червня теж очікується продовження опадів. Він діятиме з 18.00 8 червня до 09.00 13 червня.
Вода сильно піднялася і, судячи з фото, автомобілістам залишається не їздити, а плавати.
Через зливу також стався обвал ґрунту під одним із міських мостів. Під тиском дощу не витримують і дерева.
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