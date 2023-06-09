Збройні сили України втратили німецький ЗРК IRIS-T, вартістю 17 млн євро. Про це пише військовий оглядач німецького BILD Юліан Репке.

Він аналізує відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від Орєхова. Експерт вважає, що ЗСУ припустилися "серії фатальних помилок", які дозволили російській армії вразити німецьку зенітну установку IRIS-T. Україні передали три такі комплекси.

Три "фатальні помилки", що призвели до втрати ЗРК IRIS-T:

ЗРК висунули надто близько до лінії фронту, лише за 26 км. Він опинився у 40-кілометровій зоні досяжності російського ударного безпілотника "Ланцет".

Призначений для Єгипту комплекс не перефарбували, зберігши світлий малюнок для маскування в пустелі. "В українському літньому лісі він став не маскувальним, а скоріше сигнальним кольором", - пише Репке.

У комплексу IRIS-T було відключено радар, а додатковий захист, наприклад, за допомогою ЗРК Gepard, не був забезпечений.

Позиція комплексу знаходилася біля населеного пункту Баратівка за 26 км від лінії бойового зіткнення. Очевидно, у цьому районі IRIS-T намагалися знову "підловити" російські літаки, які низать керованими авіабомбами правобережжя Дніпра.

Раніше Z-блогери оприлюднили відео, на якому дрон-камікадзе "Ланцет" вражає німецьку зенітно-ракетну установку ППО IRIS-T.

Літаючий боєприпас вразив радіолокаційну станцію ЗРК, пускові установки залишилися неушкодженими. Саме РЛС відповідає за пошук, визначення та вказівку цілей. Без нього пускова установка за відсутності дублюючої станції або повноцінного ешелонованого ППО фактично сліпа.

Офіційний Київ цю інформацію не коментував.

IRIS-T SLM - розроблений Diehl Defence наземний зенітно-ракетний комплекс на шасі MAN SX 45 (8x8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення.

Дальність установки IRIS-T SLM - 40 км, висота дії - 20 км. За допомогою цих систем ППО можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників.

Згідно зі своїми характеристиками, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом впродовж трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.

IRIS-T SLM

Нагадаємо, Україна до кінця року отримає ще два IRIS-T.