Львівський військовий ліцей імені Героїв Крут випустив майбутніх офіцерів [ Редагувати ]
Кілька десятків випускників Львівського військового ліцею імені Героїв Крут сьогодні востаннє переночували в казармах закладу і вранці вишикувалися на плацу, щоб урочисто віддати шану офіцерам, які їх навчали два роки.
Вони - майбутні офіцери різних родів військ України, адже після випускного вступатимуть у військові виші. З випускниками поспілкувалася Вікторія Балицька.
Ліцеїст Владислав Полюхович востаннє застеляє своє ліжко в кімнаті казарми, в якій прожив два роки.
Буду сумувати. Навіть важкість на душі, що вже покидаю ліцей. Не хотілось би, але зрозуміло, що треба.
Сьогодні особливий день - випускний. Настав час одягати парадну форму.
Погляд у дзеркало, і можна виходити на плац, щоб востаннє віддати честь офіцерам, які навчали, виховували та розуміли.
Владислав Полюхович, випускник Львівського військового ліцею ім. Героїв Крут:
Я навчався, можна сказати, не дуже. Прийшовши в ліцей, вчителі мені допомагали у всьому, і я почав вчитись набагато разів краще. Моя фізична підготовка в рази покращилось.
Навчатися тут В'ячеслав мріяв з раннього дитинства, щоб піти шляхом батька. Роман - прикордонник, заради випускного сина взяв відпустку. Каже: пишається В'ячеславом, який планує стати офіцером СБУ.
Роман Полюхович, батько випускника:
Зараз став набагато серйозніший, відповідальніше ставитися до своїх обов'язків, із повагою ставиться до людей.
Випускник Ростислав Яворський цього літа вступатиме до Академії сухопутних військ. Юнак хоче стати інженером-сапером.
Ростислав Яворський, випускник Львівського військового ліцею ім. Героїв Крут:
Зараз більшість країни заміновано. І нам потрібно ще років 10, щоб розмінувати нашу країну. І потрібні фахівці.
Ростислав свідомо вступив до військового ліцею. Його батько - служить у бойовій бригаді Збройних сил України. Олег не зміг приїхати на випускний. Зате тут мама Олена.
Олена, мати випускника Ростислава:
Вибір його, а якщо дитина собі вибрала, значить ми будемо підтримувати повністю. У будь-якій ситуації. Я тебе дуже люблю, бажаю, щоб ти обрав собі дорогу таку, як ти захочеш.
Ростислав зізнається, навчатися в ліцеї було дуже важко. Але воно того вартувало.
Ростислав Яворський, випускник Львівського військового ліцею ім. Героїв Крут:
Підріс духовно, набрався знання, я став стійким до випробовувань. І фізично став сильнішим.
Ліцеїсти мали професійних наставників. Чимало з офіцерів-вихователів мають бойовий досвід. Десантник Ігор Саджениця воював в АТО, зараз викладає "Захист України".
Ігор Саджениця, офіцер-вихователь Львівського військового ліцею ім. Героїв Крут:
Це заміна достойна, вона вже має базову підготовку. Але їм потрібно ще навчатися, тобто після цього випуску ліцеїсти поступають у вищий навчальний військовий заклад. І протягом там 3-4 років вдосконалюєть свої навички.
Офіцер каже: якщо до повномасштабної війни лише приблизно п'ята частина випускників ліцею обирала військові спеціальності, то зараз майже усі ліцеїсти планують пов'язати своє майбутнє з обороною держави.
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