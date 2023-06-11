Станом на вечір неділі, 11 червня, середній рівень води у Дніпрі на Херсонщині впав до позначки 3,93 метра і продовжує зменшуватися. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини" повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зараз практично вдвічі зменшилось затоплення площі. Зараз воно становить 77 квадратних кілометрів. Нині середній рівень води становить менше 4 метрів - 3,93 на дану годину. І ця цифра продовжує зменшуватися. Підтопленими залишаються 46 населених пунктів, 42 - на правому березі та 14 на лівобережжі. На деокупованій території під водою ще залишається майже 3800 житлових будинків. Зараз три населених пункти, де відійшла вже вода. Бачимо, що там відбувається, контролюємо. Є вже механізм роботи з цими населеними пунктами. Спочатку заходять вибухотехніки, які перевіряють, бо через підтоплення багато мін могли потрапити до населених пунктів. Далі правоохоронці, екологи. Далі вже комунальники, а потім можуть повертатися люди.

Рятувальники та волонтери продовжують евакуацію населення з зони підтоплення на правобережжі, а також витягують наших людей з того пекла, яке росіяни влаштували на лівому березі.

Сьогодні терористи відкрили вогонь по трьох човнах, якими рятували 21 людину з затопленого лівобережжя. На жаль, троє людей загинули, ще десятеро - поранені, серед них двоє правоохоронців.