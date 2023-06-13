Прокурори Міжнародного кримінального суду почали збирати матеріали та докази для розслідування підриву дамби Каховської ГЕС. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Суд збирає зараз матеріали для того, щоб визначитися чи підпадає під кваліфікацію й юрисдикцію цього Міжнародного кримінального суду саме цей злочин, але скоріш за все це так. Нагадаю, що Генеральний прокурор України ще 6 червня підписав листа з тим, що він визнав юрисдикцію і передачу цих матеріалів кримінального провадження.

Нагадаю, що український кримінальний кодекс 441 стаття передбачає переслідування за вчинення злочину екоциду, який був вчинений. Але з іншою кваліфікацією, а саме як воєнний злочин - вчинення нападу на об'єкти, що тягне за собою широкомасштабні наслідки.

Працюють прокурори МКС від початку можливості розслідувати цей злочин. Зараз маємо ситуацію .коли збираються докази, які ляжуть в основу, можливо, окремого кейсу, який буде розслідуватися. Нагадаю, перший кейс - справа щодо депортації українських дітей, за якою уже визнані двоє осіб винними у вчиненні цього злочину та їм винесені ордери про арешт від 17 березня цього року.

І власне розслідування цієї справи з підривом Каховської ГЕС може стати другою такою справою, яка буде розслідуватися.