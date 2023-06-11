З точки зору військової стратегії, нашим захисникам ця масштабна катастрофа аж ніяк не на руку.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС для ускладнення деокупації Херсонщини та перекидання військ на Запорізький та Бахмутський напрямки! Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Враховуючи втрати та обмеженість у резервах й розуміючи нездатність стримати український контрнаступ, противник вирішив звузити можливу географію активних дій ЗСУ. Про те, що рашисти скоїли теракт на Каховській ГЕС в України немає жодних сумнівів. Адже ще в жовтні минулого року українські розвідники застеріали світ: росіяни готуються підірвати електростанцію!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Бісить, що деякі ЗМІ повідомляють, ніби "Київ і Москва звинувачують одне одного" в руйнуванні Каховської дамби". Цитата міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про те, як деякі західні медіа подають подію, де насправді все більш ніж однозначно. Дамбу підірвала росія. І крапка. Для України це очевидність. Утім залишимо емоції осторонь. Розберемося у фактах.

Російська пропаганда в усьому звинувачує Україну. Нібито ЗСУ обстріляли греблю ракетами! Цю версію кремля спростовують інженери інституту "Укргідропроект". Фахівці запевняють - Каховська ГЕС не могла зруйнуватися від ракети, оскільки вона спроектована так, що навіть ядерний удар здатна витримати!

Владислав Рябенко, керівник прес-служби "Укргідропроект":

Це вже можна казати, бо, на жаль, вже немає ГЕС. Розрахунки були такі - одна п'ятисоткілограмова бомба у машзал - і нічого не стається. І три п'ятисоткілограмові бомби у дамбу - нічого не стається. Вона повинна була витримати це!

А це - уповільнене відео з камер спостереження - ще один доказ: Україна в ніч катастрофи не стріляла по дамбі. Жодних сторонніх предметів у повітрі перед вибухом не видно.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Біля греблі Каховської ГЕС за два тижні до підриву підвищився рівень води до сімнадцяти з половиною метрів! Це найбільший показник за весь час існування дамби. Російські ЗМІ стали звинувачувати Україну - мовляв, ми навмисно скидали воду з Дніпровської та Запорізької ГЕС. Навіть якщо припустити, що це правда, чи міг бути надмірний рівень води загрозою для Каховської греблі? В інституті "Укргідропроект" дають чітку відповідь: дамба не була аварійною - до окупації її підтримували в належному стані та щороку проводили ремонт! Навіть надмірний тиск води - не причина.

Владислав Рябенко, керівник прес-служби "Укргідропроект":

Дамба не могла зруйнуватися від старості. Залізобетон ущільнюється з часом, тому навіть більш витривалою становиться.

А отже залишається єдиний варіант - греблю та будівлю ГЕС, де встановлені гідроагрегати, можна було знищити, лише замінувавши зсередини!

Владислав Рябенко, керівник прес-служби "Укргідропроект":

Зсередини, по розрахункам наших спеціалістів, виходить, що вибухівку заклали у патерну та у машзал. Патерна - це такий тонель у тілі платини. Вони підірвали, пішли тріщини, тиск води продавив все інше.

Про те, що Каховська ГЕС зруйнувалася через вибухівку , пишуть уже й журналісти "New York Times", посилаючись на висновки інженерів та експертів-вибухотехніків.

А фізики з лабораторії у Бухаресті, які стежать за коливанням земної кори, зафіксували вибух на Каховській ГЕС саме, як землетрус. Це може означати, що для підриву знадобилося багато вибухівки, до того ж уздовж усієї споруди, яка протягом певного часу детонувала!

Ознаки вибуху зафіксували й дослідники норвезького інституту "NORSAR", які займаються вивченням сейсмічних явищ у світі.

Наша команда нарешті дійшла висновку - записані сигнали демонструють характер спрацювання вибухового джерела.

Майкл Кларк, професор, військовий аналітик:

Дехто навіть припустив, що це могло статися через артилерійський вогонь, це взагалі сміхотворне припущення, тому шо таку греблю неможливо пошкодити артилерійськими снарядами. Це могло статися лише завдяки вибухівці, потужній вибухівці, яку заклали впритул до стіни греблі, досить близько до верхівки.

У скептиків виникає питання: хто ж саме заклав вибухівку? Але тут також не може бути жодних сумнівів. Українська армія вже понад рік не має повноцінного доступу до споруди. Адже у перші ж дні повномасштабного вторгнення територію, де розташована ГЕС, - окупували росіяни.

До того ж вояки російської армії самі недноразово заявляли - вони планують підірвати Каховську ГЕС!

А перехоплення телефонної розмови двох окупантів, оприлюднене Службою безпеки України, розставляє всі крапки над і!

Там не они (українська сторона, - прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Журналісти-розслідувачі спільноти "Molfar", дослідивши знімки з супутників звертають увагу на бурхливий потік води у нібито пошкодженому місці конструкції за кілька тижнів до катастрофи. І на руйнації, які спричинив цей потік. Погляньте, на знімку від 28 травня в районі витоку води з дамби видно пошкоджену ділянку дороги. А вже на знімку від п'ятого червня проліт взагалі відсутній! Вірогідно, це результат того, що окупанти поспіхом скидали воду з водосховища. Потужний потік зруйнував опори! До того ж саме контакт вибухівки з водою міг призвести до детонації.

Про те, що це теракт, вчинений росіянами, одразу після підриву заявили учасники партизанського руху "Атеш". Вони навіть точно з'ясували - здійснив вибух 1-й батальйон 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьоновськ Ставропольського краю.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки:

Вони могли розраховувати на менші наслідки підриву, але ситуація на певному етапі вийшла і в них з-під контролю і замість керованого якогось процесу - сталася справжня катастрофа. Це цілеспрямований злочин.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Росіянам було вигідно підірвати дамбу - наголошують військові експерти. Це завадить Збройним силам України перетнути Дніпро. Відволіче увагу від подій, що відбуваються у Бєлгородській області. Стане ще одним аргументом, аби змусити Україну сісти за стіл переговорів.

З точки зору військової стратегії, нашим захисникам ця масштабна катастрофа аж ніяк не на руку. Форсування річки вважається однією з найскладніших військових операцій. Зараз, коли Дніпро став набагато ширшим, ніж був, потрапити на інший берег стало ще важче. До того ж основні бойові дії нині тривають на зовсім інших напрямках.

Олександр Мусієнко, військовий оглядач:

Ця ситуація жодним чином не впливає на сьогоднішній день на продовження контратак наших військ в районі Бахмута, на напрямок Сватове - Кремінна, на Марʼїнку, на Вугледар, на Оріхів, на Гуляйполе і інших напрямків.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Важливий момент. Українська розвідка заздалегідь повідомляла про те, що окупанти досить довгий час проводили роботи з замінування ГЕС. Ось повідомлення на сайті Головного управління розвідки ще від жовтня минулого року. Вибухівку на дамбу загарбники завозять вантажівками! Про ймовірність теракту на Херсонщині Україна неодноразово попереджала світ.

Володимир Зеленський, Президент України:

За нашою інформацією агрегати і дамба Каховської ГЕС - заміновані російськими терористами. Зараз всі у світі мають діяти потужно і швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту.

Та, попри всі застереження, Каховську ГЕС знищено. Масштаби пошкоджень і подальшу долю гідроспоруди інженери зможуть з'ясувати лише тоді, коли наші захисники звільнять від окупантів Нову Каховку.

Владислав Рябенко, пресслужба Укргідропроекту:

Розглядається кілька варіантів, що далі робити. Від варіанту відновлення до варіанту принципово нової споруди. Скільки це займе часу? Від п'яти до семи років саме будівництво і ще, мабуть, років три на наповнення водосховища.

Михайло Манилюк, кореспондент: