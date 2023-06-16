Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони та його підлеглому, екскерівнику Департаменту державних закупівель, які привласнили з бюджету понад 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті.

Посадовці Міноборони організували оборудку на початку березня 2022 року. Для цього у іноземної фірми закупили майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому понад 100 млн грн із цієї суми привласнили учасники оборудки.

Товарознавча експертиза встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн. Придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Також організатори "схеми" закупили оптову партію неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.

Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання мародерів знайдено та вилучено документацію, яка підтверджує їхню провину.

Слідчі СБУ повідомили обом колишнім посадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Обидва зловмисники уже знаходяться під вартою за підозрою у схожих злочинах.

Так, ексзаступник Міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції (ст. 114-1 ККУ). Ексочільник Департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ з лютого 2023 року.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Хоча імена чиновників традиційно не називаються, ймовірно, йдеться про В'ячеслава Шаповалова та Богдана Хмельницького.