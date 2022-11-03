З рахунків державного підприємства "Укрпатент" після початку повномасштабної війни вивели 250 млн грн, які призначалися для закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями. Ексдиректор ДП залучив спільників - головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також в.о. державного секретаря профільного Міністерства.

Для привласнення коштів залучили благодійну організацію. Її директор надав документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ.

Чиновники перерахували понад 250 млн грн з рахунку державного підприємства на рахунок благодійної організації на закупівлю балістичних жилетів - Military Ballistic Vest Protection Level 4 для потреб Міністерства оборони України, повідомляє Офіс генпрокурора.

Перераховані "благодійнику" гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки.

Після виведення грошей ексдиректор "Укрпатенту" виїхав за кордон. Як йому це вдалося в умовах воєнного стану, зараз перевіряється. В.о. Державного секретаря Міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії.

Дії правопорушників викрили працівники ДБР, які отримали докази протиправних дій посадовців.

Ексдиректору та головному бухгалтеру "Укрпатенту", а також в.о. Державного секретаря міністерства та директору благодійної організації повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) займається експертизою та державною реєстрацією промислових зразків, географічних покажчиків, винаходів, торговельних марок тощо.

На сайті "Укрпатенту" повідомляється, що зараз в.о. керівника є Олександр Опанасенко, перший заступник генерального директора. До серпня керівником компанії був Андрій Кудін.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці викрили схему розкрадання $580 тис. на закупівлі бронежилетів у Міністерстві оборони.