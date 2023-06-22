У Білорусі розбився російський гелікоптер Мі-24 [ Редагувати ]
У Барановицькому районі Білорусі вдень 22 червня розбився російський гелікоптер Мі-24. Про це повідомило Міноборони Білорусі.
Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет.
Причини інциденту встановлюються.
Як повідомляє білоруський проєкт MotolkoПомоги, вертоліт впав біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами. На місці працюють МНС.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 22 червня окупанти втратили в Україні 314 літаків і 307 гелікоптерів.
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