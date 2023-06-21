Українські військові збили вертоліт Мі-24 росіян [ Редагувати ]
Українські військові сьогодні, 21 червня, збили ворожий вертоліт Мі-24.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі не повідомили, на якому саме напрямку українські військові збили ворожу ціль.
"Вистоїмо і переможемо", - додали у Генштабі.
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