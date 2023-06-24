Повстання Пригожина: "Первый канал" починає спеціальний випуск новин [ Редагувати ]
Через заколот, який підняв у рф засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин,"Первый канал" анонсував спеціальний випуск новин.
На Ростовщині у небо піднято гелікоптери. Також військова техніка з'явилася на вулицях інших прикордонних міст регіону.
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