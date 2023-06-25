Заколот, який розпочав у росії засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожине провалився, оскільки не знайшов підтримки ані серед населення, ані армії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив ексголова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), ексначальник ГУР МОУ (2015-2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.

Пригожин дійсно йшов до останнього, як він думав, але переоцінив свої сили. Для того, щоб досягти успіху йому була потрібна підтримка силовиків. А найголовніше Росгвардії. Тому що головні колони його рухалися не центральними шляхами до Москви, як це передавалося каналами. І розрахунок був, що до них будуть приєднуватися збройні сили, а також буде сигнал від Росгвардії, яка буде нездатна захищати Москву. І коли цих сигналів не було отримано, Пригожину нічого не залишилось, як прийняти умови, які йому пропонували його знайомі колишні - Дюмін - сьогоднішній губернатор Тульської області, та зрозуміло, лукашенко.

У чому була суть цих умов: влада погодиться на прийняття певних аргументів Пригожина, а саме звільнення шойгу та герасимова. Замість них гарантами мають виступити той же Дюмін, який має очолити міністерство оборони, а замість Шойгу - друг Пригожина Суровікін.

Ці умови є інсайтом, але хоча влада від них сьогодні відмовляється, протягом найближчого тижня все це буде відомо.

Виступ Пригожина задав великої особистої шкоди культу Путіна. Тобто засвідчив перед всім світом, що Путін здатний піти на будь-яке приниження, капітуляцію, заради збереження своєї влади. І той аргумент західних аналітиків, який лунав до цього, що не можна давати збої достатньо України, не можна провокувати Путіна, ці події засвідчили, що насправді путін готовий до будь-якого особистого приниження, особистої капітуляції, щоб просто залишитися і врятувати свою владу.

Щодо України. Якби ми сьогодні могли знайти найкращого перебіжчика з того боку, який би довів усьому світу і росіянам докази щодо причин війни, найкращого, ніж Пригожин, ми б не знайшли. І хоча він був нашим перебіжчиком лише добу, але він за цей час: публічно розвінчав усі аргументи путіна щодо війни, розбив думку, про те, що вторгнення було виправданою реакцією росії на ймовірні загрози росії з боку України та НАТО, показав, що будь-якого закону в росії взагалі не існує, а є право сильного. Але головне - він посів сумніви у росія щодо сенсу війни.