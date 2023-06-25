Допоможіть знайти наших Героїв! У Кропивницькому пройшов автопробіг. Вулицями міста проїхалися рідні безвісти зниклих бійців і військовополонених. Таким чином вирішили привернути увагу суспільства до долі їхніх близьких.

До автоколони доєдналася більш як сотня небайдужих автовласників. Свої авто прикрасили державними стягами та прапорами військових частин. Подробиці - в репортажі нашої знімальної групи з Кропивницького.

Колона машин рухається вулицями Кропивницького. Загалом - більш як сто автомобілів і мотоциклів.

Юлія Шваба, мати зниклого безвісти військовослужбовця:

Ми всі чекаємо, надіємося і знаємо, що наші діти, чоловіки живі і їм вдалося спастися.

Сьогоднішньою акцією кропивничани вирішили наголосити: ми не маємо забувати про тих, хто зник безвісти або зараз у полоні.

Олеся Ауліна, дружина зниклого безвісти військовослужбовця:

Потрібно працювати, тому що дуже багато, дуже багато, на жаль, на сьогодні військових, яким потрібна наша допомога, і якщо не ми, то хто про них нагадає.

Чоловік Олесі - вже понад рік вважається зниклим безвісти.

Олеся Ауліна, дружина зниклого безвісти військовослужбовця:

Мій чоловік - командир патрульного катеру "Слов'янськ", який 3 березня, на жаль, зазнав ракетного удару, він боронив нашу країну в акваторії Чорного моря, але, на жаль, він і 10 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти по сьогоднішній день, ніякої інформації немає. Ми сподіваємось на те, що вони в полоні, тому що по сьогоднішній день не знайшли ні тіл, нічого. Були рятувальні операції, спускалися на катер, але там нікого немає, тому ми сподіваємось, що він в полоні, ми чекаємо, на нього чекає маленька дитина, коли це все трапилось, я була вагітна, і чоловік навіть не знає, що у нього народився синочок у вересні, це зараз моя підтримка.

Родичів та близьких українських героїв, чиї долі наразі не відомі, підтримали десятки небайдужих містян.

Олена Горінова, сестра безвісти зниклого військового:

Ми зараз всі зібрались від 57 бригади, 54 батальон, 17 ТРО, всі вийшли в підтримку наших полонених, наших безвісти зниклих, особисто в мене брат безвісти зниклий, у нас дуже багато з 2022 року.

А дехто приїхав з іншого міста. Олександр - сам з Одеси.

Олександр Холодовський, учасник автопробігу:

Є люди в Кропивницькому, з якими я спілкуюся, і вони є безпосередніми родичами цих хлопців пропавших безвісти. Тому ми підтримуємо зв'язок з родичами, допомагаємо, узнаємо, де вони, що вони, намагаємось якось допомогти.

Історій бійців, зв'язок із якими обірвався, безліч по всій країні. І родичі переконані: їхні сини та чоловіки неодмінно знайдуться та повернуться.

Наталя Рудика, мама військовополоненого: