У Кропивницькому пройшов автопробіг "Допоможіть знайти наших Героїв!" [ Редагувати ]
Допоможіть знайти наших Героїв! У Кропивницькому пройшов автопробіг. Вулицями міста проїхалися рідні безвісти зниклих бійців і військовополонених. Таким чином вирішили привернути увагу суспільства до долі їхніх близьких.
До автоколони доєдналася більш як сотня небайдужих автовласників. Свої авто прикрасили державними стягами та прапорами військових частин. Подробиці - в репортажі нашої знімальної групи з Кропивницького.
Колона машин рухається вулицями Кропивницького. Загалом - більш як сто автомобілів і мотоциклів.
Юлія Шваба, мати зниклого безвісти військовослужбовця:
Ми всі чекаємо, надіємося і знаємо, що наші діти, чоловіки живі і їм вдалося спастися.
Сьогоднішньою акцією кропивничани вирішили наголосити: ми не маємо забувати про тих, хто зник безвісти або зараз у полоні.
Олеся Ауліна, дружина зниклого безвісти військовослужбовця:
Потрібно працювати, тому що дуже багато, дуже багато, на жаль, на сьогодні військових, яким потрібна наша допомога, і якщо не ми, то хто про них нагадає.
Чоловік Олесі - вже понад рік вважається зниклим безвісти.
Олеся Ауліна, дружина зниклого безвісти військовослужбовця:
Мій чоловік - командир патрульного катеру "Слов'янськ", який 3 березня, на жаль, зазнав ракетного удару, він боронив нашу країну в акваторії Чорного моря, але, на жаль, він і 10 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти по сьогоднішній день, ніякої інформації немає. Ми сподіваємось на те, що вони в полоні, тому що по сьогоднішній день не знайшли ні тіл, нічого. Були рятувальні операції, спускалися на катер, але там нікого немає, тому ми сподіваємось, що він в полоні, ми чекаємо, на нього чекає маленька дитина, коли це все трапилось, я була вагітна, і чоловік навіть не знає, що у нього народився синочок у вересні, це зараз моя підтримка.
Родичів та близьких українських героїв, чиї долі наразі не відомі, підтримали десятки небайдужих містян.
Олена Горінова, сестра безвісти зниклого військового:
Ми зараз всі зібрались від 57 бригади, 54 батальон, 17 ТРО, всі вийшли в підтримку наших полонених, наших безвісти зниклих, особисто в мене брат безвісти зниклий, у нас дуже багато з 2022 року.
А дехто приїхав з іншого міста. Олександр - сам з Одеси.
Олександр Холодовський, учасник автопробігу:
Є люди в Кропивницькому, з якими я спілкуюся, і вони є безпосередніми родичами цих хлопців пропавших безвісти. Тому ми підтримуємо зв'язок з родичами, допомагаємо, узнаємо, де вони, що вони, намагаємось якось допомогти.
Історій бійців, зв'язок із якими обірвався, безліч по всій країні. І родичі переконані: їхні сини та чоловіки неодмінно знайдуться та повернуться.
Наталя Рудика, мама військовополоненого:
Чекаю сина. Володін Єгор, військова частина 3011. Чекаємо всіх.
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