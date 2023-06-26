Під Харковом дитина отримала поранення через підрив невідомого предмету [ Редагувати ]
Хлопчик отримав поранення внаслідок підриву невідомого предмету у Харківському районі. Дитині 7 років.
Так, нещасний випадок трапився у м. Південному Харківського району.
"7-річний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли рятувальники, хлопчик отримав чисельні ушкодження і наразі перебуває у лікарні.
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