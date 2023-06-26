Хлопчик отримав поранення внаслідок підриву невідомого предмету у Харківському районі. Дитині 7 років.

Так, нещасний випадок трапився у м. Південному Харківського району.

"7-річний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли рятувальники, хлопчик отримав чисельні ушкодження і наразі перебуває у лікарні.