У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що ця ніч, як виняток для українського народу, пройшла спокійно. Але треба тримати руку на пульсі.

Під ранок російська авіація активізувалась, вже більше її знаходиться у небі вздовж лінії бойового зіткнення, противник постійно застосовує і керовані ракети, а також керовані авіабомби, якими завдає ударів по передній лінії. Зараз наші пілоти постійно тримають у напрузі російських окупантів, завдають ударів. Також ракетами, керованим авіабомбами, некерованими ракетами, допомагаючи нашим військам у контрнаступі.

Також він розповів щодо актуальної ситуації з F-16.