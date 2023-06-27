"Треба тримати руку на пульсі": Ігнат оцінив ситуацію в Україні [ Редагувати ]
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що ця ніч, як виняток для українського народу, пройшла спокійно. Але треба тримати руку на пульсі.
Під ранок російська авіація активізувалась, вже більше її знаходиться у небі вздовж лінії бойового зіткнення, противник постійно застосовує і керовані ракети, а також керовані авіабомби, якими завдає ударів по передній лінії. Зараз наші пілоти постійно тримають у напрузі російських окупантів, завдають ударів. Також ракетами, керованим авіабомбами, некерованими ракетами, допомагаючи нашим військам у контрнаступі.
Також він розповів щодо актуальної ситуації з F-16.
Сьогодні комунікація настілки різнобарвна, що не встигаєш за новинами, які ідуть від лідерів ЕС та США. Те, що почали навчання, на жаль, змушений щодня спростовувати, тому що не почали навчатися пілоти. Офіційні фахівці різних рівних працюють у Європі, вивчають пропускну можливість навчальних баз, де можуть навчатись наші пілоти, зокрема на літаках F-16.
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