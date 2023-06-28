У Південній Кореї від сьогодні, 28 червня, набула чинності нова система визначення віку людини, яка відповідає загальносвітовій практиці.

У результаті за документами громадяни країни стали на один-два роки молодшими залежно від того, в якому місяці вони народилися, повідомляє ВВС.

Рішення про перехід на загальносвітову практику влада ухвалила у грудні 2022 року за активної підтримки президента Юн Сок Йоля. Опитування громадської думки показало, що 81,6% громадян згодні на зміни.

До цього моменту в Південній Кореї використовувалися одразу три різні системи визначення віку, включаючи міжнародний стандарт.

Найпоширенішою практикою було - у день, коли людина народилася, додавати їй одразу один рік з урахуванням дев'яти місяців, проведених в утробі матері. А потім кожного першого дня нового року до її віку додається ще по одному року.

Ця система неодноразово критикувалася, оскільки вона недостовірно відображає реальний вік людини. Наприклад, якщо дитина народжується в якийсь рік 31 грудня, то вже 1 січня вона вважатиметься дворічною, хоча їй лише два дні від народження.

Крім того, такий принцип підрахунку віку, а також дві інші чинні системи підрахунку, вносили плутанину в роботу служб, які відповідають за надання адміністративних, медичних, соціальних та інших послуг.

Тим часом із переходом на нову систему південнокорейська влада вирішила залишити якісь елементи старої системи. Наприклад, купувати сигарети та алкоголь у Південній Кореї дозволено з 19 років, але настає таке право не з дня 19-річчя.

Людям, яким 19 років виповнюється, наприклад, у серпні 2024 року, можуть купувати сигарети та алкоголь уже з 1 січня поточного року.

При цьому корейцям не потрібно оновлювати документи - вік, який використовується для заповнення державних форм, ґрунтується на міжнародній системі. Йдуть до школи та на військову службу південнокорейці відповідно до свого року народження.