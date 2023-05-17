Віцепрем'єр Республіки Корея Чху Ген Хо і його українська колега Юлія Свириденко підписали у Сеулі попередню угоду про надання Києву кредиту на $8 млрд з низькою процентною ставкою. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Сторони підписали попередню Угоду стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), спеціального підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку.

Термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років. Позики надаватимуться Експортно-імпортним банком Кореї в рамках фонду EDCF. Планується відкриття офісу EDCF в Україні.

Юлія Свириденко зазначила:

Україна включена до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Республікою Корея в рамках програми Офіційної допомоги розвитку (ODA). Можливість отримання першого траншу від EDCF в розмірі до $300 млн з'явиться вже в 2023 протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць від сьогоднішньої надзвичайно важливої події. Наступний транш до $3 млрд. стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд. по мірі наповнення пайплайну проектів. Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів.

Для залучення фінансування конкретних проектів будуть укладатися окремі кредитні договори. Зі свого боку, Уряд Кореї може надавати гранти та технічну допомогу для підготовки та оцінки проектів.

Нагадаємо, Південна Корея заборонила експорт до рф майже 800 видів товарів.