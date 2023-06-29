Українська доктрина з п’яти основних орієнтирів, запропонована президентом Володимиром Зеленським, насамперед передбачає утвердження в післявоєнному суспільстві політики героїв та політики справедливості. А також трансформацію за десять років країни та її економіки. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Це паралельні напрямки. З точки зору справедливості ви знаєте, що наше суспільство миттєво реагує на будь-які прояви несправедливості. Ц це стосується як політики зовнішньої, так і ситуації зовнішньої. Ми вже довели, що українці до несправедливості дуже нестерпно відносяться.

Щодо політики героїв, то у нас немає іншого виходу, бо більше мільйона людей захищають зараз нашу країну на фронті. Вони всі будуть повертатись, це наші герої. Маємо їх шанувати, правильно як держава робити ветеранську політику, втілювати її в життя. І навчати головне молодь і всіх інших правильно поводитись з нашими героям.

Що стосується трансформації країни. Це теж дуже важливо людям, які в першу чергу зараз боронять нашу державу. Вони хочуть повертатись до нової країни. І ми маємо відбудовувати цю нову країну. А для цього ми маємо дійти до згоди і обговорювати, якою має бути Україна через 10 років. наприклад. Як ми до цього будемо йти, і ма бути згоди як на рівні влади, так і на рівні громад і суспільства. І це дуже важливий діалог, який ми розпочинаємо на всіх рівнях, у тому числі з нашими партнерами в Європі.