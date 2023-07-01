Одружений та є син: Олег Винник розкрив деталі особистого життя [ Редагувати ]
Співак Олег Винник офіційно підтвердив своє одруження з бек-вокалісткою Таюне в інтервʼю для YouTube-каналу "КРП". Фанати Винника вже давно мали підозри щодо його відносин з артисткою, але до цього моменту виконавець утримував своє особисте життя в таємниці.
Таюне – це псевдонім, по-перше. По-друге, це та, про яку я співаю пісні. Звичайно, її звати Тая. Мама її називала Таюне.
Артист підкреслив, що не хоче говорити про сімʼю для того, аби його близьких не переслідували журналісти. Проте співак підтвердив, що має сина, хоч і не назвав його вік та імʼя.
Я не думаю що мій син буде щасливий, коли він піде в університет і його будуть запитувати наші журналісти, тицяючи в обличчя камеру. Він "маленький" – руку простягне і засуне камеру в одне місце. Більше того, вже зателефонує поліцаям і скаже: "Залиште мене в спокої".
Нагадаємо, раніше Олег Винник поділився подробицями своєї рідкісної хвороби.
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